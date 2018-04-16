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Порошенко подписал закон о половом совершеннолетии

Понедельник, 16 апреля 2018, 14:20

Президент Петр Порошенко подписал закон, который установил минимальный возраст половой зрелости на уровне 16 лет.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Этим законом криминализируются добровольные половые сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом.

"Таким образом, устанавливается минимальный возраст полового совершеннолетия, что соответствует рекомендациям Комитета ООН по правам ребенка", - говорится в сообщении.

В законе также отказываются от употребления термина "половая зрелость".

Кроме того, данным законом ("О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации"), устанавливается, что за секс с ребенком, которому нет 16-ти, будут давать до 5 лет тюрьмы.

Сношения совершенные близкими родственниками или членами семьи наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет, а за создание или содержание мест разврата и сводничество, совершенные с привлечением малолетнего, теперь будут карать лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Украинская Правда

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