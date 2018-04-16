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До України йде похолодання

Понеділок, 16 квітня 2018, 14:26

У вівторок погоду більшості областей України ще буде визначати суха і тепла повітряна маса, а ось в середу температура повітря почне падати.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозом синоптиків, 17 квітня у більшості областей України - без опадів, лише вдень у західних та Житомирській областях місцями пройде невеликий дощ, гроза. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, в західних і північних областях 7-12°; вдень 19-24°, на узбережжі морів і на високогір'ї Карпат 15-20°.

У Києві - без опадів, температура вночі 9-11°, вдень 21-23°.

 
Погода на 17 квітня
Мапа Укргідрометцентру

18 квітня вночі в північних, центральних і Харківській областях, вдень по всій Україні, крім західної частини, очікуються невеликі дощі, місцями грози. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 12-17°, на півдні країни та Закарпатті 18-22°.

У Києві на 18 квітня невеликий дощ, місцями гроза. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 15-17°.

 
Погода на 18 квітня
Мапа Укргідрометцентру

19 квітня, за інформацією синоптика Наталки Диденко, стане ще холодніше – всього 10-15°.

При цьому в Києві 18-19 квітня похолодання підсилиться ще й серйозним вітром. 19 квітня, у четвер, в столиці дощі, вітер і 12-13 градусів.

 
Погода на 19 квітня
Мапа Укргідрометцентру

Теми: погода
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