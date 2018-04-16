В Украину идет похолодание

Во вторник погоду большинства областей Украины еще будет определять сухая и теплая воздушная масса, а вот в среду температура воздуха начнет падать.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, 17 апреля в большинстве областей Украины - без осадков, лишь днем в западных и Житомирской областях местами пройдет небольшой дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в западных и северных областях 7-12°; днем 19-24°, на побережье морей и на высокогорье Карпат 15-20°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 9-11°, днем 21-23°.

Погода на 17 апреля Карта Укргидрометцентра

18 апреля ночью в северных, центральных и Харьковской областях, днем по всей Украине, кроме западной части, ожидаются небольшие дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 12-17°, на юге страны и Закарпатье 18-22°.

В Киеве на 18 апреля небольшой дождь, местами гроза. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 15-17°.

Погода на 18 апреля Карта Укргидрометцентра

19 апреля, по информации синоптика Натальи Диденко, станет еще холоднее - всего 10-15°.

При этом в Киеве 18-19 апреля похолодание усилится еще и серьезным ветром. 19 апреля, в четверг, в столице дожди, ветер и 12-13 градусов.