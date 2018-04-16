Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Екс-керівнику "Укргазбанку" повідомили про підозру

Понеділок, 16 квітня 2018, 15:23

Колишньому керівнику АБ "Укргазбанк" оголосили про підозру у привласненні коштів та фіктивному підприємництві.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Екс-керівника банку підозрюють за ч. 3 ст. 27 (види співучасників), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво),  ч. 5 ст. 191 (привласнення коштів) КК України.

За джерелами УП, мова йдеться про Олексія Омельяненка.

"Встановлено, що протягом 2008-2010 років колишній заступник голови правління АБ "Укргазбанк" за попередньою змовою з діючим на той час керівником однієї з дирекцій АБ "Укргазбанк" організував схему щодо виведення державних коштів на рахунки заздалегідь створеного підконтрольного фіктивного підприємства шляхом надання йому кредиту па суму 100 мільйонів гривень та з метою подальшого заволодіння вказаними коштами", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці встановлюють усіх учасників вказаної злочинної схеми.

Досудове розслідування триває.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: банкикримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
банки
Райффайзен відкладає вихід з Росії: Австрія захищає зв'язки з Москвою
МЗС про можливі поступки банку РФ заради "зернової угоди": Шантажист не зупиняється
"Сенс Банк" після націоналізації може очолити колишня топменеджерка Приватбанку - Forbes
Останні новини
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:05
У грудні українці вже побили два рекорди споживання електроенергії
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:55
Світові продажі електромобілів у листопаді досягли нового рекорду
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
18:50
Справа Сенниченка: НАБУ оголосило підозру віцепрезиденту "Укрнафти" Кудіну
18:46
У США звільнили гендиректора компанії-видавця після скандалу з вигаданими авторами
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
Усі новини...
Реклама: