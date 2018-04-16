Екс-керівнику "Укргазбанку" повідомили про підозру

Колишньому керівнику АБ "Укргазбанк" оголосили про підозру у привласненні коштів та фіктивному підприємництві.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Екс-керівника банку підозрюють за ч. 3 ст. 27 (види співучасників), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 5 ст. 191 (привласнення коштів) КК України.

"Встановлено, що протягом 2008-2010 років колишній заступник голови правління АБ "Укргазбанк" за попередньою змовою з діючим на той час керівником однієї з дирекцій АБ "Укргазбанк" організував схему щодо виведення державних коштів на рахунки заздалегідь створеного підконтрольного фіктивного підприємства шляхом надання йому кредиту па суму 100 мільйонів гривень та з метою подальшого заволодіння вказаними коштами", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці встановлюють усіх учасників вказаної злочинної схеми.

Досудове розслідування триває.