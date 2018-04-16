Экс-руководителю "Укргазбанка" сообщили о подозрении

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Понедельник, 16 апреля 2018, 15:23

Бывшему руководителю АБ "Укргазбанк" объявили о подозрении в присвоении средств и фиктивном предпринимательстве.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Экс-руководителя банка подозревают по ч. 3 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 5 ст. 191 (присвоение средств) УК Украины.

"Установлено, что в течение 2008-2010 годов бывший заместитель председателя правления АБ "Укргазбанк" по предварительному сговору с действующим на то время руководителем одной из дирекций АБ "Укргазбанк" организовал схему по выводу государственных средств на счета заранее созданного подконтрольного фиктивного предприятия путем предоставления ему кредита па сумму 100 миллионов гривен и с целью дальнейшего завладения указанными средствами", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители устанавливают всех участников указанной преступной схемы.

Досудебное расследование продолжается.

Украинская правда
Темы: банки криминал
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