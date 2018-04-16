У Львові п’яна лікарка приймала хворих дітей  

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Понеділок, 16 квітня 2018, 15:50

Вчора у Львівській обласній дитячій клініці "Охмадит" лікарка напідпитку здійснювала прийом пацієнтів.

Таку інформацію у Facebook  підтвердила головна лікарка "Охматдиту" Мар’яна Возниця.

Сп’янілий стан педіатра помітили батьки, котрі привели своїх дітей на прийом. Вони зателефонували у поліцію та написали заяву. Правоохоронці забрали, ймовірно, нетверезу жінку.

"11 година ранку вона вже "готова", хоча сказала, що це їй не заважає оглядати дітей. І головне вона там не одна така була, бо з її слів, медсестра "виставляла" за народження дочкою дитини, вживала вся зміна",- прокоментувала ситуацію заявниця Оксана Ксеня.

Пізніше Возниця підтвердила "прикрий випадок" у лікарні Львова.

"Колегам та мені особисто дуже прикро та соромно за це", - написала вона і зазначила, що у зв’язку з інцидентом буде проведено розслідування.

Українська Правда
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