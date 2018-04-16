Во Львове пьяная врач принимала больных детей

Вчера во Львовской областной детской клинике "Охматдет" врач навеселе принимала пациентов.

Такую информацию в Facebook подтвердила главный врач "Охматдета" Марьяна Возница.

Опьяненное состояние педиатра заметили родители, которые привели своих детей на прием. Они позвонили в полицию и написали заявление. Правоохранители забрали, вероятно, нетрезвую женщину.

"11:00 утра она уже "готова", хотя сказала, что это ей не мешает осматривать детей. И главное, она там не одна такая была, потому что, по ее словам, медсестра "выставляла" за рождение ребенка дочери, употребляла вся смена", - прокомментировала ситуацию заявительница Оксана Ксеня.

Позже Возница подтвердила "досадный случай" в больнице Львова.

"Коллегам и мне лично очень обидно и стыдно за это", - написала она и отметила, что в связи с инцидентом будет проведено расследование.