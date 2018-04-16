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Прокуратура добилась пожиттєвого для одного з убивць мера Старобільська

Понеділок, 16 квітня 2018, 17:19

Одного з убивць мера Старобільська Володимира Живаги засудили до найсуворішого покарання – довічного позбавлення волі.

Про це повідомляє у понеділок прокуратура Луганської області.

Вироком першої інстанції двох вбивць було засуджено до 15 років позбавлення волі.

Водночас суд апеляційної інстанції переглянув рішення Старобільського районного суду та частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора і ухвалив новий вирок.

Одного з вбивць мера наразі засуджено до найсуворішого покарання – довічного позбавлення волі. Стосовно другого учасника злочинної групи вирок суду залишили без змін.

Кримінальне ж провадження стосовно організатора цього замовного вбивства, як повідомлялося, було виділено в окреме провадження. Організатора оголосили в розшук.

Як відомо, у лютому 2016 року мера Старобільська знайшли із вогнепальними пораненнями голови на території Старобільської міської ради. Повідомлялося, що він помер у кареті швидкої.

Українська правда
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