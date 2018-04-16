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Прокуратура добилась пожизненного для одного из убийц мэра Старобельска

Понедельник, 16 апреля 2018, 17:19

Одного из убийц мэра Старобельска Владимира Живаги приговорили к суровейшему наказанию – пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщает в понедельник прокуратура Луганской области.

Приговором первой инстанции двух убийц приговорили к 15 годам лишения свободы.

Вместе с тем суд апелляционной инстанции пересмотрел решение Старобельского районного суда и частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора, приняв новый приговор.

Таким образом один из убийц мэра приговорен к суровейшему наказанию – ­ пожизненному лишению свободы. Относительно второго участника преступной группы приговор суда оставили без изменений.

Уголовное же производство в отношении организатора этого заказного убийства, как сообщалось, было выделено в отдельное производство. Организатор объявлен в розыск.

Как известно, в феврале 2016 года мэра Старобельска нашли с огнестрельными ранениями головы на территории Старобельского городского совета. Сообщалось, что он умер в карете скорой помощи.

Украинская правда
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