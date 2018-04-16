Інспекторів ОЗХЗ не допустили на місце хімічної атаки в Сирії

Місію Організації із заборони хімічної зброї не допускають в сирійське місто Дума, де, ймовірно, урядові сили здійснили хімічна атаку.

Про це повідомляє Reuters.

Інспектори ОЗХЗ прибули до Дамаску в суботу і планували відправитися в Думу, на околиці столиці, у понеділок. Але британська делегація в ОЗХО заявила, що Росія та Сирія не надали інспекторам доступ до Думи.

Посол Британії при ОЗХЗ Пітер Уілсон на прес-конференції в Гаазі заявив, що Організація Об'єднаних Націй виступила за направлення інспекторів, але вони не змогли дістатися до Думи, оскільки Сирія та Росія не змогли гарантувати їх безпеку.

"Необмежений доступ є важливим. Росія та Сирія повинні співпрацювати", - сказав він.

Як відомо, 7 квітня волонтерські організації в Сирії повідомили про хімічну атаку на місто Дума, внаслідок якої загинули десятки людей, в тому числі діти.

Країни Заходу поклали відповідальність за напади на режим сирійського президента Башара Асада. Франція та США заявили, що мають докази застосування хімічної зброї в Думі. Росія, яка підтримує Асада у сирійському конфлікті, хіматаку заперечує та вважає її постановкою Заходу для виправдання військового удару по Сирії.

Вранці 14 квітня США, Франція та Велика Британія випустили 105 ракет по трьох військових об’єктах в Сирії під час сьогоднішнього удару. Об’єктами для ударів стали науково-дослідний комплекс в Дамаску, який пов’язують із виробництвом хімічної та біологічної зброї, і дві цілі поблизу міста Хомс.

Європейська правда