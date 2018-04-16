Инспекторов ОЗХО не допустили на место химической атаки в Сирии

Миссия Организации по запрещению химического оружия не допускают в сирийский город Дума, где, вероятно, правительственные силы осуществили химическая атаку.

Об этом сообщает Reuters.

Инспекторы ОЗХО прибыли в Дамаск в субботу и планировали отправиться в Думу, на окраине столицы, в понедельник. Но британская делегация в ОЗХО заявила, что Россия и Сирия не предоставили инспекторам доступ в Думу.

Посол Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон на пресс-конференции в Гааге заявил, что Организация Объединенных Наций выступила за направление инспекторов, но они не смогли добраться до Думы, поскольку Сирия и Россия не смогли гарантировать их безопасность.

"Неограниченный доступ важен. Россия и Сирия должны сотрудничать", - сказал он.

Как известно, 7 апреля волонтерские организации в Сирии сообщили о химической атаке на город Дума, в результате которой погибли десятки людей, в том числе дети.

Страны Запада возложили ответственность за нападение на режим сирийского президента Башара Асада. Франция и США заявили, что у них есть доказательства применения химического оружия в Думе. Россия, которая поддерживает Асада в сирийском конфликте, химатаку отрицает и считает ее постановкой Запада для оправдания военного удара по Сирии.

Утром 14 апреля США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет по трем военным объектам в Сирии во время сегодняшнего удара. Объектами для ударов стали научно-исследовательский комплекс в Дамаске, который связывают с производством химического и биологического оружия, и две цели вблизи города Хомс.

Европейскя правда