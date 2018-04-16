ЗМІ: Український олігарх-утікач володіє найдорожчою віллою у Німеччині

Український олігарх-утікач Микола Гута, якому загрожує тюремне ув'язнення за махінації з міжнародними кредитами в агрохолдингу "Мрія", володіє найдорожчою віллою у Німеччині.

Про це йдеться в розслідуванні DW.

Зазначається, що ціна вілли Villa Glory майже 13 мільйонів євро і в оголошеннях на німецьких порталах елітної нерухомості сказано, що там були використані найвишуканіші матеріали найвищої якості.

"Люстри в стилі рококо вінчають собою залиті світлом зали, мармурова підлога випромінює атмосферу палацу італійської знаті", - пишуть автори розслідування.

При цьому журналісти відзначають, що прізвище власника Villa Glory не зазначене в реєстрі прав власності і на те є певні причини.

Так, за даними видання власником елітної вілли є український олігарх-утікач Микола Гута, син власника агрохолдингу "Мрія" Івана Гути.

Повідомляється, що земельну ділянку в альпійському містечку Гарміш-Партенкірхен площею в 3,7 тисячі квадратних метрів бізнесмен із Західної України придбав у 2010 році за 3,3 мільйона євро.

В 2010 році Микола Гута перейняв у батька управління агрохолдингом і вже в 2011 році вийшов на міжнародні ринки капіталу.

"Попит на випущені "Мрією" облігації на Франкфуртській біржі був чималий: до 2013 року юному агроменеджеру вдалося залучити 600 мільйонів доларів. Інвестори з країн єврозони, де прибутковість держоблігацій через політику ЄЦБ впала практично до нуля, з великим ентузіазмом скуповували облігації перспективного агрохолдингу, який обіцяв прибутковість в 9,5 відсотків річних", - пишуть автори розслідування.

Журналісти відзначають, щоб підігріти апетит інвесторів, менеджмент "Мрії" створював картинку стрімкого зростання компанії, орендуючи все нові і нові посівні площі і в 2011 році земельний банк холдингу досяг близько 300 тисяч гектарів.

"За підтримки уряду Німеччини, яке надавало кредитні гарантії, німецькі банки видали "Мрії" кредити на закупівлю техніки і обладнання в цілому на 75 мільйонів євро", - пишуть журналісти.

Однак, вже влітку 2014 року холдинг оголосив про дефолт. "Мрія" не змогла обслуговувати борг в 1,3 мільярда доларів.

Відзначається, що коли кредитори взяли підприємство під контроль, розкрилися схеми по виведенню коштів власниками.

"Холдинг регулярно отримував платежі за товари, яких ніколи не існувало. Менеджмент використовував частину попередньо виведених з компанії на Кіпр коштів для перехресного фінансування, щоб прикрашати звітність. Так вдавалося залучати більше грошей інвесторів", - розповів нинішній фінансовий директор "Мрії" Тон Хулс.

Також виявилося, що стягувати з "Мрії" нічого: земля в оренді, а трактори і комбайни зникли разом з колишнім менеджментом холдингу.

Журналісти з'ясували, що Гута разом з сім'єю, після оголошення дефолту, виїхав до Швейцарії і з тих пір проживає в кантоні Обвальден. В Україні проти нього відкрито кримінальну справу за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах і загрожує тюремний термін.

За інформацією кредиторів, він незаконно вивів з холдингу понад 200 мільйонів доларів, в тому числі, ймовірно, частина коштів, залучених на біржі у Франкфурті.

Автори розслідування припускають, що частина незаконно виведених українцем з агрохолдингу коштів могла опинитися в Гарміш, де будувалася вілла Миколи Гути.

Про це свідчить копії договорів на суму понад 20 мільйонів доларів.

Відзначається, що з осені минулого року, коли Швейцарія відмовила Миколі Гуті в наданні притулку, Villa Glory, через офшорну компанію, належить його дружині Вікторії.

У виданні повідомляють, що правоохоронні органи Швейцарії вже дали згоду на екстрадицію Гути в Україну, це рішення українець безуспішно оскаржував в судах.

"Незабаром Федеральний адміністративний суд Швейцарії остаточно вирішить долю Миколи Гути, винісши рішення про надання притулку втікача бізнесменові. Якщо його клопотання буде відхилено, Гуту передадуть правоохоронним органам України", - сказано в статті.

Автори публікації припускають, що саме тому він вирішив продати віллу, при цьому знизивши початкову ціну з 18 до 13 мільйонів євро.