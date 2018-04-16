СМИ: Беглый украинский олигарх владеет самой дорогой виллой в Германии

Беглый украинский олигарх Николай Гута, которому грозит тюремное заключение за махинации с международными кредитами в агрохолдинге "Мрия", владеет самой дорогой виллой в Германии.

Об этом говорится в расследовании DW.

Отмечается, что цена виллы Villa Glory почти 13 миллионов евро и в объявлениях на немецких порталах элитной недвижимости сказано, что там были использованы самые изысканные материалы высочайшего качества.

"Люстры в стиле рококо венчают собой залитые светом залы, мраморный пол излучает атмосферу дворца итальянской знати", - пишут авторы расследования.

При этом журналисты отмечают, что фамилия собственника Villa Glory не указана в реестре прав собственности и на то есть определенные причины.

Так, по данным издания владельцем элитной виллы является беглый украинский олигарх Николай Гута, сын владельца агрохолдинга "Мрия" Ивана Гуты.

Сообщается, что земельный участок альпийском городке Гармиш-Партенкирхен площадью в 3,7 тысяч квадратных метров бизнесмен из Западной Украины приобрел в 2010 году за 3,3 миллиона евро.

В 2010 году Николай Гута перенял у отца управление агрохолдингом и уже в 2011 году вышел на международные рынки капитала.

"Спрос на выпущенные "Мрией" облигации на Франкфуртской бирже был немалый: до 2013 года юному агроменеджеру удалось привлечь 600 миллионов долларов. Инвесторы из стран еврозоны, где доходность гособлигаций из-за политики ЕЦБ упала практически до нуля, с большим энтузиазмом скупали облигации перспективного агрохолдинга, который обещал доходность в 9,5 процентов годовых", - пишут авторы расследования.

Журналисты отмечают, чтобы подогреть аппетит инвесторов, менеджмент "Мрии" создавал картинку стремительного роста компании, арендуя все новые и новые посевные площади и в 2011 году земельный банк холдинга достиг около 300 тысяч гектаров.

"При поддержке правительства Германии, которое предоставляло кредитные гарантии, немецкие банки выдали "Мрии" кредиты на закупку техники и оборудования в общей сложности на 75 миллионов евро", - пишут журналисты.

Однако, уже летом 2014 года холдинг объявил дефолт. "Мрия" не смогла обслуживать долг в 1,3 миллиарда долларов.

Отмечается, что когда кредиторы взяли предприятие под контроль, вскрылись схемы по выведению средств собственниками.

"Холдинг регулярно получал платежи за товары, которых никогда не существовало. Менеджмент использовал часть предварительно выведенных из компании на Кипр средств для перекрестного финансирования, чтобы приукрашать отчетность. Так удавалось привлекать больше денег инвесторов", - рассказал нынешний финансовый директор "Мрии" Тон Хулс.

Также оказалось, что взыскивать с "Мрии" нечего: земля в аренде, а тракторы и комбайны испарились вместе с бывшим менеджментом холдинга.

Журналисты выяснили, что Гута вместе с семьей, после объявления дефолта, выехал в Швейцарию и с тех пор проживает в кантоне Обвальден. В Украине в отношении него открыто уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах и грозит тюремный срок.

По информации кредиторов, он незаконно вывел из холдинга более 200 миллионов долларов, в том числе, вероятно, часть средств, привлеченных на бирже во Франкфурте.

Авторы расследования предполагают, что часть незаконно выведенных украинцем из агрохолдинга средств могла оказаться в Гармише, где строилась вилла Николая Гуты.

Об этом свидетельствует копии договоров на сумму более 20 миллионов долларов.

Отмечается, что с осени прошлого года, когда Швейцария отказала Николаю Гуте в предоставлении убежища, Villa Glory, через офшорную компанию, принадлежит его жене Виктории.

В издании сообщают, что правоохранительные органы Швейцарии уже дали согласие на экстрадицию Гуты в Украину, это решение украинец безуспешно оспаривал в судах.

"Вскоре Федеральный административный суд Швейцарии окончательно решит судьбу Николая Гуты, вынеся решение о предоставлении убежища беглому бизнесмену. Если его ходатайство будет отклонено, Гуту передадут правоохранительным органам Украины", - сказано в статье.

Авторы публикации предполагают, что именно поэтому он решил продать виллу, при этом снизив начальную цену с 18 до 13 миллионов евро.