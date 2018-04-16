Правозахисники: Київ видає Росії біженців-мусульман

Активісти громадських і мусульманських організацій заявляють, що українські спецслужби заарештовують і готують екстрадицію за запитом Росії біженців-мусульман, яким висунуто вигадані звинувачення.



Про це повідомив на прес-конференції в Києві в понеділок один із засновників асоціації "Азан" Анвар Деркач, передає "Інтерфакс-Україна".



За його словами, коли мова заходить про біженців-мусульман, "то спецслужби України починають взаємодіяти з російськими, незважаючи на стан війни".



"Конкретно - історія братів Аріфа Джабарова і Альберта Богатирьова. Альберт був затриманий в аеропорту Запоріжжя, звідки вилітав в Стамбул. У 2017 році він прилетів в Україну, одружився, і щоб завершити свої справи в Стамбулі, намагався вилетіти, але виявилося, що він у розшуку Інтерполу за запитом російських спецслужб", - повідав Деркач.



"Уже майже 9 місяців він знаходиться під екстрадиційним арештом, чекає, поки Генпрокуратура завершить перевірку. Аріф також перебуває в СІЗО, його затримали в грудні 2017 року, при спробі легально в'їхати на територію України", – розповів він



За словами правозахисника, Джабаров також не знав, що знаходиться в міжнародному розшуку за запитом Башкирського управління ФСБ Росії.



Деркач підкреслив, що Джабарову не надали можливість написати заяву на надання притулку в Україні, "хоча відповідно до українського законодавства, українські прикордонники зобов'язані це зробити".



"Історія Аріфа особлива тим, що Генпрокуратура в найкоротші терміни провела екстрадиційну перевірку: протягом 3 місяців, хоча зазвичай це займає до року. Днями Генпрокуратура прийняла рішення про екстрадицію Джабарова до Росії, де йому загрожує тривалий тюремний термін. І Джабарова і Богатирьова підозрюють в участі в незаконних збройних формуваннях за межами РФ", – підкреслив він.



За словами правозахисника, Джабаров і Богатирьов "ніде не воювали, зброї в руки не брали, займалися мирною працею і Росію змушені були покинути через переслідування за релігійною ознакою".



У свою чергу мати Джабарова Наталя також підкреслила, що її сина переслідують в Росії за релігійні переконання.



"І батько, й дід Аріфа також були мусульманами. Прошу скасувати рішення екстрадиційного питання по моєму синові... Синові, який зараз перебуває в Запорізькому СІЗО, потрібна медична допомога, оскільки при затриманні його побили і зараз у нього головні болі", - зазначила Джабарова.



Асоціація мусульман-біженців, які приїхали з Росії в Україну, "Азан" була створена в 2017 році.