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Правозащитники: Киев выдает РФ беженцев-мусульман

Понедельник, 16 апреля 2018, 18:41

Активисты общественных и мусульманских организаций заявляют, что украинские спецслужбы арестовывают и готовят экстрадицию по запросу России беженцев-мусульман, которым выдвинуты вымышленные обвинения.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве в понедельник один из основателей ассоциации "Азан" Анвар Деркач, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, когда речь заходит о беженцах-мусульманах, "то спецслужбы Украины начинают взаимодействовать с российскими, несмотря на состояние войны".

"Конкретно – история братьев Арифа Джабарова и Альберта Богатырева. Альберт был задержан в аэропорту Запорожья, откуда вылетал в Стамбул. В 2017 году он прилетел в Украину, женился, и чтобы завершить свои дела в Стамбуле, пытался вылететь, но оказалось, что он в розыске Интерпола по запросу российских спецслужб", – поведал Деркач.

"Уже почти 9 месяцев он находится под экстрадиционным арестом, ждет, пока Генпрокуратура завершит проверку. Ариф также находится в СИЗО, он был задержан в декабре 2017 года, при попытке легально въехать на территорию Украины", – рассказал он

По словам правозащитника, Джабаров также не знал, что находится в международном розыске по запросу Башкирского управления ФСБ России.

Деркач подчеркнул, что Джабарову не предоставили возможность написать заявление на предоставление убежища в Украине, "хотя в соответствии с украинским законодательством, украинские пограничники обязаны это сделать".

"История Арифа особенна в том, что Генпрокуратура в кратчайшие сроки провела экстрадиционную проверку: в течение 3- месяцев, хотя обычно это занимает до года. На днях Генпрокуратура приняла решение об экстрадиции Джабарова в Россию, где ему грозит длительный тюремный срок. И Джабарова и Богатырева подозревают в участии в незаконных вооруженных формированиях за пределами РФ", – подчеркнул он.

По словам правозащитника, Джабаров и Богатырев "нигде не воевали, оружия в руки не брали, занимались мирным трудом и Россию вынуждены были покинуть из-за преследований по религиозному признаку".

В свою очередь мать Джабарова Наталья также подчеркнула, что ее сына преследуют в России за религиозные убеждения.

"И отец, и дед Арифа также были мусульманами. Прошу отменить решение экстрадиционного вопроса по моему сыну… Сыну, который сейчас находится в Запорожском СИЗО, требуется медицинская помощь, так как при задержании его избили и сейчас у него головные боли", – отметила Джабарова.

Ассоциация мусульман-беженцев, приехавших из России в Украину, "Азан" была создана в 2017 году.

Темы: права человекаСБУРосcия
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