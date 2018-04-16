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Гранатомети, кулемети, БМП: бойовики 22 рази обстріляли позиції сил АТО

Понеділок, 16 квітня 2018, 18:47

Станом на 18.00 понеділка в зоні проведення антитерористичної операції російсько-терористичні війська здійснили 22 обстріли українських опорних пунктів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу АТО.

Зокрема на донецькому напрямку з 82 мм мінометів, озброєння БМП й великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли захисників Пісків.

З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по оборонцях Водяного, Верхньоторецького та Авдіївки.

Крім цього з гранатометів та стрілецької зброї агресор обстрілював наші укріплення поблизу Новотроїцького та Мар’їнки, з бронетранспортерів – неподалік Водяного, а з великокаліберних кулеметів – в районі Лебединського. Також з гранатометів та снайперської зброї вогонь вівся поблизу Широкиного.

На луганському напрямку бойовики застосували озброєння БМП та гранатомети по українських укріпленнях під Луганським. Крім цього, з гранатометів обстріляні оборонці Кримського, а з великокаліберних кулеметів – Новолуганського.

Внаслідок ворожого вогню, на щастя, жоден український військовослужбовець не постраждав.

Українська правда
Теми: АТО
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