Гранатометы, пулеметы, БМП: боевики 22 раза обстреляли позиции сил АТО

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Понедельник, 16 апреля 2018, 18:47

По состоянию на 18.00 понедельника в зоне проведения антитеррористической операции российско-террористические войска осуществили 22 обстрела украинских опорных пунктов.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба АТО.

В частности, на донецком направлении из 82 мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли защитников Песков.

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь по защитникам Водяного, Верхнеторецкого и Авдеевки.

Кроме этого из гранатометов и стрелкового оружия агрессор обстреливал наши укрепления вблизи Новотроицкого и Марьинки, из бронетранспортеров – неподалеку Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов - в районе Лебединского. Также из гранатометов и снайперского оружия огонь велся вблизи Широкино.

На луганском направлении боевики применили вооружение БМП и гранатометы по украинским укреплениям под Луганским. Кроме этого, из гранатометов обстреляны защитники Крымского, а из крупнокалиберных пулеметов - Новолуганского.

Вследствие вражеского огня, к счастью, ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Украинская правда
Темы: АТО
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