Гранатометы, пулеметы, БМП: боевики 22 раза обстреляли позиции сил АТО

По состоянию на 18.00 понедельника в зоне проведения антитеррористической операции российско-террористические войска осуществили 22 обстрела украинских опорных пунктов.



Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба АТО.



В частности, на донецком направлении из 82 мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли защитников Песков.



Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь по защитникам Водяного, Верхнеторецкого и Авдеевки.



Кроме этого из гранатометов и стрелкового оружия агрессор обстреливал наши укрепления вблизи Новотроицкого и Марьинки, из бронетранспортеров – неподалеку Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов - в районе Лебединского. Также из гранатометов и снайперского оружия огонь велся вблизи Широкино.



На луганском направлении боевики применили вооружение БМП и гранатометы по украинским укреплениям под Луганским. Кроме этого, из гранатометов обстреляны защитники Крымского, а из крупнокалиберных пулеметов - Новолуганского.



Вследствие вражеского огня, к счастью, ни один украинский военнослужащий не пострадал.