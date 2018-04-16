У Єревані після зіткнень демонстрантів з поліцією госпіталізували 46 людей

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Понеділок, 16 квітня 2018, 19:12

У столиці Вірменії через зіткнення демонстрантів з поліцією госпіталізували 46 людей, 6 з них – правоохоронці.

Про це повідомляє прес-служба міністерства охорони здоров’я Вірменії.

"Деякі пацієнти, які отримали амбулаторну допомогу, були виписані. У демонстрантів, в основному, були травми нижніх кінцівок. Поліцейські отримали поранення тупими і ріжучими предметами. Одного з них прооперували", - йдеться у повідомленні.

У Єревані проходять масові акції протесту проти висунення кандидатури колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна на посаду прем'єр-міністра.

2 березня вірменський парламент вперше обирав президента, яким став колишній прем’єр і посол Армен Саркісян.

Правляча Республіканська партія Вірменії 14 квітня висунула на пост прем'єр-міністра Сержа Саргсяна, який з 2008 по 2018 роки обіймав посаду президента.

Українська правда
Теми: Вірменія акції
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