В Ереване после столкновений демонстрантов с полицией госпитализировали 46 человек

В столице Армении из-за столкновения демонстрантов с полицией госпитализировали 46 человек, 6 из них - правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Армении.

"Некоторые пациенты, которые получили амбулаторную помощь, были выписаны. У демонстрантов, в основном, были травмы нижних конечностей. Полицейские получили ранения тупыми и режущими предметами. Одного из них прооперировали", - говорится в сообщении.

В Ереване проходят массовые акции протеста против выдвижения кандидатуры бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на должность премьер-министра.

2 марта армянский парламент впервые избрал президента, которым стал бывший премьер и посол Армен Саркисян.

Правящая Республиканская партия Армении 14 апреля выдвинула на пост премьер-министра Сержа Саргсяна, который с 2008 по 2018 годы занимал должность президента.