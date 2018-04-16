В Ереване после столкновений демонстрантов с полицией госпитализировали 46 человек

3225 просмотров
Понедельник, 16 апреля 2018, 19:12

В столице Армении из-за столкновения демонстрантов с полицией госпитализировали 46 человек, 6 из них - правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Армении.

"Некоторые пациенты, которые получили амбулаторную помощь, были выписаны. У демонстрантов, в основном, были травмы нижних конечностей. Полицейские получили ранения тупыми и режущими предметами. Одного из них прооперировали", - говорится в сообщении.

В Ереване проходят массовые акции протеста против выдвижения кандидатуры бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на должность премьер-министра.

2 марта армянский парламент впервые избрал президента, которым стал бывший премьер и посол Армен Саркисян.

Правящая Республиканская партия Армении 14 апреля выдвинула на пост премьер-министра Сержа Саргсяна, который с 2008 по 2018 годы занимал должность президента.

Украинская правда
Темы: Армения акции
powered by lun.ua
По теме
В Ереване противники премьера Саргсяна ворвались в здание Общественного радио 14 апреля 2018, 14:59
Взрыв в Ереване: есть пострадавшие 3 апреля 2018, 03:07
Армянская делегация объявила бойкот ПАЧЭС в Киеве 29 ноября 2017, 16:32
Все новости
Главные новости
Стало известно, когда комитет нацбезопасности рассмотрит публикации о злоупотреблениях в оборонке
СМИ: Беглый украинский олигарх владеет самой дорогой виллой в Германии
Могильная реформа: Кабмин хочет изменить правила захоронения в Украине
В КПИ ликвидировали уникальный для Украины факультет
Все новости
Опыт

Мужчины – о том, как изменилась их жизнь с рождением ребенка

семья

5 "свежих" научных исследований, которые следует знать родителям