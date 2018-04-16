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США і Британія звинуватили хакерів РФ у глобальній кіберкампанії

Понеділок, 16 квітня 2018, 22:58
США і Британія звинуватили хакерів РФ у глобальній кіберкампанії

Сполучені Штати та Велика Британія стверджують, що російські хакери, яких підтримує Кремль, інфікували комп'ютерні маршрутизатори в усьому світі в рамках кампанії, націленої на державні установи, приватні компанії та об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Reuters.

Урядовці із США та Британії заявили, що заражені маршрутизатори можуть використовуватися для запуску майбутніх наступальних кібероперацій.

За інформацією агентства, представники США та Британії збираються оприлюднити спільну заяву про атаки.

Планується, що у заяві представників обох країн йтиметься про технічні подробиці атак. Інформацію оприлюднять для того, щоб організації могли визначити, чи намагалися їх атакувати та перешкоджати у майбутньому подібним спробам хакерських атак.

Крім того, урядовці попросили постраждалих від подібних атак повідомляти про будь-які віруси для того, щоб краще розуміти вплив кампанії.

"Коли ми бачимо злісну кіберактивність, незалежно від того, чи вона походить від Кремля чи інших злочинних представників країн, ми збираємося відповісти", - заявив координатор з кібербезпеки Білого дому Роб Джойс.

Зазначається, що кіберкампанія може охоплювати "все від великих підприємств до маленьких офісів".

Марія Думанська, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАВелика БританіяРосіяхакери
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