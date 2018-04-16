США и Великобритания обвинили хакеров РФ в глобальной киберкампании

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Понедельник, 16 апреля 2018, 22:58

Соединенные Штаты и Великобритания утверждают, что российские хакеры, которых поддерживает Кремль, инфицировали компьютерные маршрутизаторы во всем мире в рамках кампании, нацеленной на государственные учреждения, частные компании и объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Reuters.

Чиновники из США и Великобритании заявили, что зараженные маршрутизаторы могут использоваться для запуска будущих наступательных киберопераций.

По информации агентства, представители США и Великобритании собираются обнародовать совместное заявление об атаках.

Планируется, что в заявлении представителей обеих стран речь пойдет о технических подробностях атак. Информация будет обнародована для того, чтобы организации могли определить, пытались ли их атаковать и препятствовать в будущем подобным попыткам хакерских атак.

Кроме того, чиновники попросили пострадавших от подобных атак сообщать о любых вирусах для того, чтобы лучше понимать влияние кампании.

"Когда мы видим злостную киберактивнисть, независимо от того, идет она от Кремля или иных преступных представителей стран, мы собираемся ответить", - заявил координатор по кибербезопасности Белого дома Роб Джойс.

Отмечается, что киберкампания может включать "все от крупных предприятий до маленьких офисов".

Мария Думанская, УП
Темы: США Великобритания Росcия хакеры
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