У Києві затримали чоловіка, який погрожував Супрун

У столиці поліція затримала чоловіка, який погрожував т. в. о. міністра охорони здоров‘я Уляні Супрун.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Кілька днів тому на урядову гарячу лінію надійшов дзвінок із погрозами на адресу т.в.о міністра охорони здоров‘я та вимогою її звільнення. Відомості про подію слідчі Голосіївського управління поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного або громадського діяча) Кримінального кодексу України і розпочали пошуки зловмисника", - йдеться у повідомленні.

Під час розслідування з’ясувалося, що зловмисник може бути причетний до чотирьох фактів вимагань - три у Голосіївському та один у Дарницькому районі столиці.

"Оперативники Дарницької поліції затримали чоловіка під час отримання посилки, у якій було 100 тисяч гривень: таку суму він вимагав у власників АЗС, при цьому в випадку відмови - погрожував влаштувати вибух", - розповіли в поліції.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. З ним спілкуються слідчі, він - киянин, йому 31 рік.

За всіма фактами вимагань поліцейські розпочали кримінальні провадження за ст. 89 Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування.