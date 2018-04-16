В Киеве задержали мужчину, который угрожал Супрун
В столице полиция задержала мужчину, угрожавшего в. и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"Несколько дней назад на правительственную горячую линию поступил звонок с угрозами в адрес в.и.о. министра здравоохранения и требованием ее увольнения. Сведения о событии следователи Голосеевского управления полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 346 (Угроза или насилие по государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины и начали поиски злоумышленника", - говорится в сообщении.
В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник может быть причастен к четырем фактам вымогательств - три в Голосеевском и один в Дарницком районе столицы.
"Оперативники Дарницкой полиции задержали мужчину при получении посылки, в которой было 100 000 гривен: такую сумму он требовал у владельцев АЗС, при этом в случае отказа - угрожал устроить взрыв", - рассказали в полиции.
Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. С ним общаются следователи, он - киевлянин, ему 31 год.
По всем фактам вымогательств полицейские начали уголовные производства по ст. 89 Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.
#Київ:#поліція затримала зловмисника, який погрожував т.в.о міністра охорони здоров‘я#поліціяРятує #поліціяБезпека #новини #КорисноЗнати— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) April 16, 2018
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