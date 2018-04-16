В Киеве задержали мужчину, который угрожал Супрун

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Понедельник, 16 апреля 2018, 23:27

В столице полиция задержала мужчину, угрожавшего в. и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Несколько дней назад на правительственную горячую линию поступил звонок с угрозами в адрес в.и.о. министра здравоохранения и требованием ее увольнения. Сведения о событии следователи Голосеевского управления полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 346 (Угроза или насилие по государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины и начали поиски злоумышленника", - говорится в сообщении.

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник может быть причастен к четырем фактам вымогательств - три в Голосеевском и один в Дарницком районе столицы.

"Оперативники Дарницкой полиции задержали мужчину при получении посылки, в которой было 100 000 гривен: такую ​​сумму он требовал у владельцев АЗС, при этом в случае отказа - угрожал устроить взрыв", - рассказали в полиции.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. С ним общаются следователи, он - киевлянин, ему 31 год.

По всем фактам вымогательств полицейские начали уголовные производства по ст. 89 Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.

Украинская правда
Темы: Киев полиция
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