Страшна ДТП у Кривому Розі: загинуло 8 людей

Вранці 17 квітня у Кривому Розі сталася страшна аварія, у результаті якої 8 людей загинули, більше 10 отримали травми.

Про це повідомляє Головне управління поліції Дніпропетровської області.

Близько 5:53 ранку на перехресті вулиць Металургів та Героїв АТО зіткнулися автомобіль Mazda, маршрутний мікроавтобус та автобус, який перевозив співробітників одного з підприємств.

"Попередньо, внаслідок аварії загинуло 7 осіб, понад 10 постраждалих доставлені до лікарні", - йдеться в повідомленні.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, у ДТП загинуло 8 осіб, ще 17 отримали травми.

На місці працюють слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

За фактом резонансної ДТП відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ.

Як повідомляє "Перший міський", за попередніми даними, автомобіль Mazda врізався у маршрутку. Та від удару вилетіла на зустрічну смугу, де в неї в'їхав автобус.