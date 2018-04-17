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Страшна ДТП у Кривому Розі: загинуло 8 людей

Вівторок, 17 квітня 2018, 08:29
Страшна ДТП у Кривому Розі: загинуло 8 людей

Вранці 17 квітня у Кривому Розі сталася страшна аварія, у результаті якої 8 людей загинули, більше 10 отримали травми.

Про це повідомляє Головне управління поліції Дніпропетровської області.

Близько 5:53 ранку на перехресті вулиць Металургів та Героїв АТО зіткнулися автомобіль Mazda, маршрутний мікроавтобус та автобус, який перевозив співробітників одного з підприємств. 

 

"Попередньо, внаслідок аварії загинуло 7 осіб, понад 10 постраждалих доставлені до лікарні", - йдеться в повідомленні. 

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, у ДТП загинуло 8 осіб, ще 17 отримали травми.

 

На місці працюють слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області. 

 

За фактом резонансної ДТП відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб).  

 

Як повідомляє "Перший міський", за попередніми даними, автомобіль Mazda врізався у маршрутку. Та від удару вилетіла на зустрічну смугу, де в неї в'їхав автобус.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кривий РігДТП
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