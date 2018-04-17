Страшное ДТП в Кривом Роге: погибли 8 человек

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Вторник, 17 апреля 2018, 08:29

Утром 17 апреля в Кривом Роге произошла страшная авария, в результате которой 8 человек погибли, более 10 получили травмы.

Об этом сообщает Главное управление полиции Днепропетровской области.

Около 5:53 утра на перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО столкнулись автомобиль Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус, перевозивший сотрудников одного из предприятий. 

 

"Предварительно, в результате аварии погибли 7 человек, более 10 пострадавших доставлены в больницу", - говорится в сообщении. 

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в ДТП погибло 8 человек, еще 17 получили травмы.

 

На месте работают следователи следственного управления ГУНП в Днепропетровской области. 

 

По факту резонансного ДТП открытое уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК.

Как сообщает "Первый городской", по предварительным данным, автомобиль Mazda врезался в маршрутку. Та от удара вылетела на встречную полосу, где в нее въехал автобус.

Темы: Кривой Рог ДТП
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