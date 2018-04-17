Протести в Єревані: до парламенту стягнули водомети і бронетехніку

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Вівторок, 17 квітня 2018, 08:49

Поліція Єревану блокувала проспект Баграмяна, де розташована будівля парламенту Вірменії, стягнула водомет і бронетехніку.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Вранці 17 квітня поліцейські на чолі із заступником начальника єреванської поліції полковником Валерієм Осіпяном прибули в наметове містечко опозиціонерів, вимагаючи зустрічі з лідером протестного руху, депутатом парламенту Вірменії Ніколом Пашіняном.

Демонстранти з 13 квітня блокують центр Єревану, протестуючи проти кандидатури Сержа Саргсяна на пост прем'єр-міністра Вірменії. Свій табір вони розбили на площі Франції, що примикає до проспекту Баграмяна.

Раніше Пашинян закликав своїх прихильників блокувати всі підступи до парламенту, де у вівторок має пройти голосування щодо виборів прем'єр-міністра.

2 березня вірменський парламент вперше обирав президента, яким став колишній прем’єр і посол Армен Саркісян.

Правляча Республіканська партія Вірменії 14 квітня висунула на пост прем'єр-міністра Сержа Саргсяна, який з 2008 по 2018 роки обіймав посаду президента.

16 квітня у Єревані через зіткнення демонстрантів з поліцією госпіталізували 46 людей, 6 з них – правоохоронці.

Теми: Вірменія акції поліція
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