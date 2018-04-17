Латвія про ракетні стрільби РФ в Балтійському морі: Провокація проти НАТО

Росія заявила про проведення нових ракетних стрільб в ексклюзивній економічній зоні Латвії в Балтійському морі, Латвія розцінює це як демонстрацію сили і провокацію проти НАТО.

Про це заявив латвійський президент Раймонд Вейоніс в ефірі телеканалу LNT, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На його думку, Росія хоче, щоб про ці навчання багато говорили, і в Латвії ним деколи дійсно приділяється надто велика увага.

Вейоніс впевнений, що в цілому реакція Латвії адекватна, а Збройні сили контролюють ситуацію.

Разом з тим він зазначив, що подібні навчання не сприяють безпеці в Балтійському регіоні, негативно впливають на інтенсивне судноплавство в морі.

Крім того, Вейоніс вважає, що існує ймовірність помилок, тому в Балтійському морі як внутрішньому такі навчання не слід було б проводити взагалі.

Раніше Росія інформувала Латвійське агентство цивільної авіації про те, що Військово-морський флот РФ зарезервував повітряний простір з 17 по 19 квітня і 19 квітня планує провести тренувальні стрільби в період з 11:00 до 23:00.

На початку квітня Росія вже проводила на Балтиці маневри з бойовими стрільбами. У навчаннях були задіяні малі ракетні кораблі "Серпухов", "Зелений дол", "Ливень" і "Пассат", корвети "Стерегущий", "Сообразительный", "Стойкий" і сторожовик "Ярослав Мудрий".