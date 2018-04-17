Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Латвия о ракетных стрельбах РФ в Балтийском море: Провокация против НАТО

Вторник, 17 апреля 2018, 09:32

Россия заявила о проведении новых ракетных стрельб в эксклюзивной экономической зоне Латвии в Балтийском море, Латвия расценивает это как демонстрацию силы и провокацию против НАТО.

Об этом заявил латвийский президент Раймонд Вейонис в эфире телеканала LNT, сообщает "Интерфакс-Украина".

По его мнению, Россия хочет, чтобы об этих учениях много говорили, и в Латвии им порой действительно уделяется чересчур большое внимание.

Вейонис уверен, что в целом реакция Латвии адекватна, а Вооруженные силы контролируют ситуацию.

Вместе с тем он отметил, что подобные учения не способствуют безопасности в Балтийском регионе, негативно влияют на интенсивное судоходство в море.

Кроме того, Вейонис считает, что существует вероятность ошибок, поэтому в Балтийском море как внутреннем море такие учения не следовало бы проводить вообще.

Ранее Россия информировала Латвийское агентство гражданской авиации о том, что Военно-морской флот РФ зарезервировал воздушное пространство с 17 по 19 апреля и 19 апреля планирует провести тренировочные стрельбы в период с 11:00 до 23:00.

В начале апреля Россия уже проводила на Балтике маневры с боевыми стрельбами. В учениях были задействованы малые ракетные корабли "Серпухов", "Зеленый дол", "Ливень" и "Пассат", корветы "Стерегущий", "Сообразительный", "Стойкий" и сторожевик "Ярослав Мудрый".

Темы: РосcияЛатвия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Росcия
В России прошла растерянность в отношении вагнеровцев после "мятежа" - разведка Британии
За минувшие сутки произошло 39 боевых столкновений с врагом – Генштаб
Они нам не нужны – ОП о "покушении" на Симоньян и Собчак
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: