Латвия о ракетных стрельбах РФ в Балтийском море: Провокация против НАТО

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Вторник, 17 апреля 2018, 09:32

Россия заявила о проведении новых ракетных стрельб в эксклюзивной экономической зоне Латвии в Балтийском море, Латвия расценивает это как демонстрацию силы и провокацию против НАТО.

Об этом заявил латвийский президент Раймонд Вейонис в эфире телеканала LNT, сообщает "Интерфакс-Украина".

По его мнению, Россия хочет, чтобы об этих учениях много говорили, и в Латвии им порой действительно уделяется чересчур большое внимание.

Вейонис уверен, что в целом реакция Латвии адекватна, а Вооруженные силы контролируют ситуацию.

Вместе с тем он отметил, что подобные учения не способствуют безопасности в Балтийском регионе, негативно влияют на интенсивное судоходство в море.

Кроме того, Вейонис считает, что существует вероятность ошибок, поэтому в Балтийском море как внутреннем море такие учения не следовало бы проводить вообще.

Ранее Россия информировала Латвийское агентство гражданской авиации о том, что Военно-морской флот РФ зарезервировал воздушное пространство с 17 по 19 апреля и 19 апреля планирует провести тренировочные стрельбы в период с 11:00 до 23:00.

В начале апреля Россия уже проводила на Балтике маневры с боевыми стрельбами. В учениях были задействованы малые ракетные корабли "Серпухов", "Зеленый дол", "Ливень" и "Пассат", корветы "Стерегущий", "Сообразительный", "Стойкий" и сторожевик "Ярослав Мудрый".

Темы: Росcия Латвия
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