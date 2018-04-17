НАЗК спіймала мера Броварів на виписуванні собі премії

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Вівторок, 17 квітня 2018, 09:58

Нацагентство з питань запобігання корупції направило до суду 14 протоколів про адміністративні правопорушення стосовно мера міста Бровари Київської області Ігоря Сапожка за виписування собі премій.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Встановлено, що Сапожко, виписував собі надбавки до зарплати і не повідомив НАЗК про реальний конфлікт інтересів. 

Відзначається, що за ч. та ч 2. ст.172-7 КУпАП, Сапожку за неповідомлення про наявність у нього конфлікту інтересів загрожує штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за прийняття рішень в умовах такого конфлікту інтересів – штраф від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У НАЗК підкреслили, що їхні звернення до суду є підставою для відкриття провадження у справі про адмінпорушення.

Українська правда
Теми: НАЗК Бровари корупція
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