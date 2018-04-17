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НАПК поймала мэра Броваров на выписывании себе премий

Вторник, 17 апреля 2018, 09:58
НАПК поймала мэра Броваров на выписывании себе премий

Нацагентство по предупреждению коррупции направило в суд 14 протоколов об административных правонарушениях в отношении мэра города Бровары Киевской области Игоря Сапожко за выписывание себе премий.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Установлено, что Сапожко, выписывал себе надбавки к зарплате и не сообщил НАПК о реальном конфликте интересов. 

Отмечается, что по ч. 1 и ч 2. ст.172-7 КУоАП, Сапожко за несообщение о наличии у него конфликта интересов грозит штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, а за принятие решений в условиях такого конфликта интересов – штраф от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В НАПК подчеркнули, что их обращения в суд являются основанием для открытия производства по делу об админнарушении.

Темы: НАПКБроварыкоррупция
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