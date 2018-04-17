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Бойовики почали інтенсивно обстрілювати Зайцеве - штаб

Вівторок, 17 квітня 2018, 10:57

Проросійські бойовики активізували обстріли в районі Світлодарської дуги по населеному пункту Зайцеве.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

У штабі повідомили, що лише вчора Зайцеве обстрілювали п’ять разів.

"Ворог випустив тут майже три десятка боєприпасів калібру 152 мм та стільки ж калібру 122 міліметри. Застосовував противник також міномети 82 мм, гранатомети й стрілецьку зброю", - йдеться в АТО.

Вночі бойовики здійснили по Зайцевому півтора десятка пострілів із артилерійських систем калібру 152 мм.

В АТО підкреслили, що бойовики активізували обстріли із заборонених Мінськими домовленостями видів важкого озброєння.

За минулу добу, 16 квітня, бойовики 52 рази обстріляли позиції сил АТО – 1 український військовий загинув, ще 5 – травмовані.




Українська правда
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