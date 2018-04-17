Боевики начали интенсивно обстреливать Зайцево - штаб

Пророссийские боевики активизировали обстрелы в районе Светлодарской дуги по населенному пункту Зайцево.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В штабе сообщили, что только вчера Зайцево обстреливали пять раз.

"Враг выпустил здесь почти три десятка боеприпасов калибра 152 мм и столько же калибра 122 миллиметра. Использовал противник также минометы 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении АТО.

Ночью боевики совершили по Зайцево полтора десятка выстрелов из артиллерийских систем калибра 152 мм.

В АТО подчеркнули, что боевики активизировали обстрелы из запрещенных минскими договоренностями видов тяжелого вооружения.

За прошедшие сутки, 16 апреля, боевики 52 раза обстреляли позиции сил АТО - 1 украинский военный погиб, еще 5 - травмированы.