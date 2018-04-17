Заступник мера міста-курорту на Полтавщині намагався підкупити поліцію – ГПУ

Заступник мера Миргорода намагався дати хабар керівнику управління захисту економіки Нацполіції в Полтавській області.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

За її даними, хабародавця затримали 16 квітня під час передачі грошей. В операції брали участь прокуратура, СБУ та поліція.

Зазначається, що посадовець намагався дати 300 доларів майору поліції, начальнику міжрайонного відділу Управління захисту економіки Нацполіції в Полтавській області за те, щоб правоохоронці не складали протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

"Зокрема, заступник мера Миргорода таким чином намагався звільнити свого родича, одного з керівників комунальних підприємств, від відповідальності за ст. 172-6 Кодекса України про адміністративні правопорушення – порушення вимог фінансового контролю", - розповідають у ГПУ.

Родичу загрожував штраф у розмірі від 50 до 2500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з повідомленням, зараз затриманому готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Йому загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Також складається клопотання до суду про обрання заступнику міського голови запобіжного заходу та відсторонення від посади.

За інформацією на сайті Миргорода, у мера міста Сергія Соломахи 3 заступника: один перший - Сергій Швайка і два звичайних - Сергій Павленко і Борис Баришполець.