Заммэра города-курорта на Полтавщине пытался подкупить полицию – ГПУ

Заместитель мэра Миргорода пытался дать взятку руководителю управления защиты экономики Нацполиции в Полтавской области.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, взяткодателя задержали 16 апреля во время передачи денег. В операции принимали участие прокуратура, СБУ и полиция.

Отмечается, что чиновник пытался дать 300 долларов майору полиции, начальнику межрайонного отдела Управления защиты экономики Нацполиции в Полтавской области за то, чтобы правоохранители не составляли протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией.

"В частности, заместитель мэра Миргорода таким образом пытался освободить своего родственника, одного из руководителей коммунальных предприятий, от ответственности по ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях - нарушение требований финансового контроля", - рассказывают в ГПУ.

Родственнику грозил штраф в размере от 50 до 2500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Согласно сообщению, сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Ему грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Также составляется ходатайство в суд об избрании заместителю градоначальника меры пресечения и отстранения от должности.

По информации на сайте Миргорода, у мэра города Сергея Соломахи 3 заместителя: один первый - Сергей Швайка и два обычных - Сергей Павленко и Борис Баришполец.