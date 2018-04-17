Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Заммэра города-курорта на Полтавщине пытался подкупить полицию – ГПУ

Вторник, 17 апреля 2018, 11:39

Заместитель мэра Миргорода пытался дать взятку руководителю управления защиты экономики Нацполиции в Полтавской области.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, взяткодателя задержали 16 апреля во время передачи денег. В операции принимали участие прокуратура, СБУ и полиция.

Отмечается, что чиновник пытался дать 300 долларов майору полиции, начальнику межрайонного отдела Управления защиты экономики Нацполиции в Полтавской области за то, чтобы правоохранители не составляли протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией.

"В частности, заместитель мэра Миргорода таким образом пытался освободить своего родственника, одного из руководителей коммунальных предприятий, от ответственности по ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях - нарушение требований финансового контроля", - рассказывают в ГПУ.

Родственнику грозил штраф в размере от 50 до 2500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Согласно сообщению, сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Ему грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Также составляется ходатайство в суд об избрании заместителю градоначальника меры пресечения и отстранения от должности.

По информации на сайте Миргорода, у мэра города Сергея Соломахи 3 заместителя: один первый - Сергей Швайка и два обычных - Сергей Павленко и Борис Баришполец.

Украинская правда
Темы: Полтававзяткаместная власть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Полтава
В Полтаве произошел взрыв в многоквартирном доме
В Полтаве снесли памятник советскому Генералу Зигину
Хирург и психолог военного госпиталя продавали липовые справки уклонистам
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: