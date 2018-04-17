Заммэра города-курорта на Полтавщине пытался подкупить полицию – ГПУ
Заместитель мэра Миргорода пытался дать взятку руководителю управления защиты экономики Нацполиции в Полтавской области.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
По ее данным, взяткодателя задержали 16 апреля во время передачи денег. В операции принимали участие прокуратура, СБУ и полиция.
Отмечается, что чиновник пытался дать 300 долларов майору полиции, начальнику межрайонного отдела Управления защиты экономики Нацполиции в Полтавской области за то, чтобы правоохранители не составляли протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией.
"В частности, заместитель мэра Миргорода таким образом пытался освободить своего родственника, одного из руководителей коммунальных предприятий, от ответственности по ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях - нарушение требований финансового контроля", - рассказывают в ГПУ.
Родственнику грозил штраф в размере от 50 до 2500 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Согласно сообщению, сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Ему грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Также составляется ходатайство в суд об избрании заместителю градоначальника меры пресечения и отстранения от должности.
По информации на сайте Миргорода, у мэра города Сергея Соломахи 3 заместителя: один первый - Сергей Швайка и два обычных - Сергей Павленко и Борис Баришполец.