Суд ЄС: Польща порушила закони Євросоюзу, вирубуючи Біловезьку пущу

Рішення польської влади про посилену вирубку Біловезької пущі суперечило законодавству ЄС.

Таке рішення у вівторок виніс Суд ЄС.

Вирок, який завершує суперечку з Єврокомісією, що тривала з 2016 року, був винесений Великою палатою суду з 15 суддів.

Суд визнав, що Польща не виконала зобов’язань, які накладають директива ЄС щодо охорони природних місць існування, дикої флори та фауни, а також "пташина директива". Ці директиви встановлюють визначення заповідника "Біловезька пуща" та обсяг території, яка підлягає спеціальній охороні.

Суд визнав за недостатній аргумент польської влади щодо збільшення популяції жука-короїда для обґрунтування необхідності вирубки.

Рішення суду не тягне за собою жодних фінансових санкцій, бо уряд вивів тяжке обладнання для вирубки з пущі.

У разі відновлення вирубки Єврокомісія могла б вимагати фінансових санкцій.

Раніше міністр охорони довкілля Польщі Генрик Ковальчик заявляв, що Польща поважатиме рішення Суду ЄС.

Нагадаємо, що 20 листопада 2017 року Суд ЄС виніс постанову про припинення вирубки дерев в Біловезькій пущі за винятком ситуацій загрози безпеці. За порушення заборони Польщі загрожував штраф в розмірі 100 тисяч євро щодня.

Європейська правда