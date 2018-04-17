Суд ЕС: Польша нарушила законы Евросоюза, вырубая Беловежскую пущу

1499 просмотров
Вторник, 17 апреля 2018, 12:01

Решение польских властей об усиленной вырубке Беловежской пущи противоречило законодательству ЕС.

Такое решение во вторник вынес Суд ЕС.

Приговор, который завершает спор с Еврокомиссией, который длился с 2016 года, был вынесен Большой палатой суда из 15 судей.

Суд признал, что Польша не выполнила обязательств, которые накладывают директива ЕС по охране природных мест обитания, дикой флоры и фауны, а также "птичья директива". Эти директивы устанавливают определение заповедника "Беловежская пуща" и объем территории, подлежащей специальной охране.

Суд признал недостаточным аргумент польской власти относительно увеличения популяции жука-короеда для обоснования необходимости вырубки.

Решение суда не влечет за собой никаких финансовых санкций, потому что правительство вывело тяжелое оборудование для вырубки из пущи.

В случае возобновления вырубки Еврокомиссия могла бы требовать финансовых санкций.

Ранее министр охраны окружающей среды Польши Хенрик Ковальчик заявлял, что Польша будет уважать решение Суда ЕС.

Напомним, что 20 ноября 2017 года Суд ЕС вынес постановление о прекращении вырубки деревьев в Беловежской пуще за исключением ситуаций угрозы безопасности. За нарушение запрета Польше грозил штраф в размере 100 тысяч евро ежедневно.

Европейская правда

Темы: Польша суд
powered by lun.ua
По теме
Польша может упростить трудоустройство медработников из Украины 17 апреля 2018, 02:32
На границе с Польшей и Словакией застряли сотни автомобилей 16 апреля 2018, 10:20
Дуда: агрессия РФ в Украине мешает ее диалогу с другими странами 14 апреля 2018, 23:48
Все новости
Главные новости
Суд ЕС: Польша нарушила законы Евросоюза, вырубая Беловежскую пущу
ДТП в Кривом Роге: 4 человека в реанимации, 6 погибших опознали
В Раде принес присягу новый депутат от БПП
НАПК поймала мэра Броваров на выписывании себе премий
Все новости
Лайфхаки

Как вставать раньше 6 утра и научить этому еще 200 человек

инфографика

Что делать, если при вас бьют ребенка