Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд ЕС: Польша нарушила законы Евросоюза, вырубая Беловежскую пущу

Вторник, 17 апреля 2018, 12:01
Суд ЕС: Польша нарушила законы Евросоюза, вырубая Беловежскую пущу

Решение польских властей об усиленной вырубке Беловежской пущи противоречило законодательству ЕС.

Такое решение во вторник вынес Суд ЕС.

Приговор, который завершает спор с Еврокомиссией, который длился с 2016 года, был вынесен Большой палатой суда из 15 судей.

Суд признал, что Польша не выполнила обязательств, которые накладывают директива ЕС по охране природных мест обитания, дикой флоры и фауны, а также "птичья директива". Эти директивы устанавливают определение заповедника "Беловежская пуща" и объем территории, подлежащей специальной охране.

Суд признал недостаточным аргумент польской власти относительно увеличения популяции жука-короеда для обоснования необходимости вырубки.

Решение суда не влечет за собой никаких финансовых санкций, потому что правительство вывело тяжелое оборудование для вырубки из пущи.

В случае возобновления вырубки Еврокомиссия могла бы требовать финансовых санкций.

Ранее министр охраны окружающей среды Польши Хенрик Ковальчик заявлял, что Польша будет уважать решение Суда ЕС.

Напомним, что 20 ноября 2017 года Суд ЕС вынес постановление о прекращении вырубки деревьев в Беловежской пуще за исключением ситуаций угрозы безопасности. За нарушение запрета Польше грозил штраф в размере 100 тысяч евро ежедневно.

Европейская правда

Темы: Польшасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Польша
Моравецкий о Туске в двух словах: "Иуда, проходимец, мошенник, лжец и балагур"
В Польше прокомментировали якобы отказ Германии ремонтировать украинские Leopard в стране
Польша окончательно утвердила строительство первой АЭС
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: