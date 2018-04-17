Суд ЕС: Польша нарушила законы Евросоюза, вырубая Беловежскую пущу

Решение польских властей об усиленной вырубке Беловежской пущи противоречило законодательству ЕС.

Такое решение во вторник вынес Суд ЕС.

Приговор, который завершает спор с Еврокомиссией, который длился с 2016 года, был вынесен Большой палатой суда из 15 судей.

Суд признал, что Польша не выполнила обязательств, которые накладывают директива ЕС по охране природных мест обитания, дикой флоры и фауны, а также "птичья директива". Эти директивы устанавливают определение заповедника "Беловежская пуща" и объем территории, подлежащей специальной охране.

Суд признал недостаточным аргумент польской власти относительно увеличения популяции жука-короеда для обоснования необходимости вырубки.

Решение суда не влечет за собой никаких финансовых санкций, потому что правительство вывело тяжелое оборудование для вырубки из пущи.

В случае возобновления вырубки Еврокомиссия могла бы требовать финансовых санкций.

Ранее министр охраны окружающей среды Польши Хенрик Ковальчик заявлял, что Польша будет уважать решение Суда ЕС.

Напомним, что 20 ноября 2017 года Суд ЕС вынес постановление о прекращении вырубки деревьев в Беловежской пуще за исключением ситуаций угрозы безопасности. За нарушение запрета Польше грозил штраф в размере 100 тысяч евро ежедневно.

Европейская правда