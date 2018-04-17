Кримський завод Фірташа труїть Херсонщину – журналістське розслідування

Кримський титановий завод Дмитра Фірташа скидає відходи до Херсонської області і вже три роки не сплачує еко-податок, виправдовуючись зупинкою через окупацію.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

При цьому, зазначають журналісти, завод працює і, всупереч санкціям, завозить через закритий порт Керчі українську сировину ільменіт.

Згідно з повідомленням, мається на увазі кримське ПрАТ "Юкрейніан кемікал продактс" (до 2014 року - "Кримський титан"), розташована в окупованому місті Армянськ.

Підприємство орендує більше тисячі гектарів у Каланчацькому районі Херсонської області для розташування хімічних відходів виробництва двоокису титану. З 2015-го року компанія припинила сплачувати екологічний податок за забруднення довкілля.

В управлінні Державної фіскальної служби у Херсонській області повідомили, що "Юкрейніан кемікал продактс" не обкладалось екологічним податком, оскільки, "згідно з повідомленнями підприємства, екологічний податок не сплачується у зв’язку з тим, що на підприємстві була відсутня виробнича діяльність (окупація території АР Крим)".

Водночас Росприродонадзор повідомляє, що у 2017 році за результатами перевірки додержання екологічного законодавства РФ "Кримський титан" оштрафували на 230 млн рублів (майже 100 млн гривень) за недостовірну інформацію про викиди.

"Місцеві мешканці херсонського села Першокостянтинівка, на землях якого знаходиться відстійник відходів з "Кримського титану", скаржаться на збільшення захворюваності і смертності, в тому числі від онкологічних хвороб. За даними районної лікарні, з 2012 року, відколи "Кримський титан" збільшив потужність, онкозахворюваність зросла на 50%", - розповідає автор розслідування.

Також відомо, що перевірка Державної екологічної інспекції 2016 року виявила значне підвищення забруднення ґрунтів Присивашшя. Приміром, вміст заліза у сільському парку завищений у 142 рази.

Аналіз зразків води із прісної водойми та сільського водогону, відібраний у шкільній їдальні, що були досліджені сертифікованою лабораторією у Києві та Херсонською гідробіологічною станцією НАН України, виявили суттєву невідповідність санітарним нормам.

Програма розповідає, що "Кримський титан" продовжує працювати на українській сировині - ільменітовому концентраті виробництва Іршанського гірничо-збагачувального комбінату. Оскільки Кабмін заборонив поставки товарів до Криму, а залізничне сполучення було припинене, з'явилась морська "ільменітова схема" - сировина відправляється начебто на експорт до Росії, а насправді перевантажується на рейді у Керченській протоці і доправляється до закритого Україною порту Керч.

Зараз ільменіт возять через турецькі порти. За даними розслідування, у 2016-2017 роках до Криму було доставлено щонайменше 220 тисяч тонн ільменітового концентрату, відправником та одержувачем вантажу, за митними документами, є московське ООО "ЦОТ" - офіційний представник українських заводів "Кримський титан" і "Сумихімпром".

"Ільменітова схема" порушує український закон і західні санкції. Однак під санкції РНБО України чомусь потрапила тільки московська компанія "Титановые инвестиции", - зазначає автор розслідування.