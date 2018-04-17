Крымский завод Фирташа травит Херсонщину – журналистское расследование

Крымский титановый завод Дмитрия Фирташа сбрасывает отходы в Херсонской области и уже три года не платит эко-налог, оправдываясь остановкой из-за оккупации.

Об этом говорится в расследовании программы "Наши гроши с Денисом Бигусом".

При этом, отмечают журналисты, завод работает и, вопреки санкциям, завозит через закрытый порт Керчи украинское сырье ильменит.

Согласно сообщению, имеется в виду крымское ЧАО "Юкрейниан кемикал продактс" (до 2014 года - "Крымский титан"), расположенное в оккупированном городе Армянск.

Предприятие арендует более тысячи гектаров в Каланчакском районе Херсонской области для размещения химических отходов производства двуокиси титана. С 2015 года компания прекратила платить экологический налог за загрязнение окружающей среды.

В управлении Государственной фискальной службы в Херсонской области сообщили, что "Юкрейниан кемикал продактс" не облагалось экологическим налогом, поскольку, "согласно сообщениям предприятия, экологический налог не уплачивается в связи с тем, что на предприятии отсутствовала производственная деятельность (оккупация территории АР Крым)".

В то же время Росприродонадзор сообщает, что в 2017 году по результатам проверки соблюдения экологического законодательства РФ "Крымский титан" оштрафовали на 230 млн рублей (почти 100 млн гривен) за недостоверную информацию о выбросах.

"Местные жители херсонского села Першоконстантиновка, на землях которого находится отстойник отходов с "Крымского титана", жалуются на увеличение заболеваемости и смертности, в том числе от онкологических заболеваний. По данным районной больницы, с 2012 года, когда "Крымский титан" увеличил мощность, онкозаболеваемость выросла на 50%", - рассказывает автор расследования.

Также известно, что проверка Государственной экологической инспекции в 2016 году обнаружила значительное повышение загрязнения почв Присивашья. К примеру, содержание железа в сельском парке превышено в 142 раза.

Анализ образцов воды из пресного водоема и сельского водопровода, отобранный в школьной столовой, которые были исследованы сертифицированной лабораторией в Киеве и Херсонской гидробиологической станцией НАН Украины, обнаружили существенное несоответствие санитарным нормам.

Программа рассказывает, что "Крымский титан" продолжает работать на украинском сырье – ильменитовом концентрате производства Иршанского горно-обогатительного комбината. Поскольку Кабмин запретил поставки товаров в Крым, а железнодорожное сообщение было прекращено, появилась морская "ильменитовым схема" - сырье отправляется будто бы на экспорт в Россию, а на самом деле перегружается на рейде в Керченском проливе и доставляется в закрытый Украиной порт Керчь.

Сейчас ильменит возят через турецкие порты. По данным расследования, в 2016-2017 годах в Крым было доставлено не менее 220 тысяч тонн ильменитового концентрата, отправителем и получателем груза, по таможенным документам, является московское ООО "ЦОТ" - официальный представитель украинских заводов "Крымский титан" и "Сумыхимпром".

"Ильменитовым схема" нарушает украинский закон и западные санкции. Однако под санкции СНБО Украины почему-то попала только московская компания "Титановые инвестиции", - отмечает автор расследования.