Коломойський сказав, кого підтримуватиме на президентських виборах

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Вівторок, 17 квітня 2018, 12:44

Український олігарх Ігор Коломойський заявляє, що не підтримуватиме на майбутніх президентських виборах чинного главу держави Петра Порошенка.

Про це він сказав в інтерв'ю програмі "Схеми", записаному 11 квітня телефоном, та яке "Радіо Свобода" оприлюднило 17 квітня.

На запитання, кого буде підтримувати на президентських виборах Коломойський зазначив наступне:

"Будь-якого гідного кандидата, крім Порошенка".

Олігарх стверджує, що наразі не має жодних домовленостей з кимось із кандидатів.

"Ні, ні з ким немає. А я і кандидатів поки не бачив. Ну, крім одного відомого… Тимошенко. Я вважаю, що це фаворит президентських перегонів вже сьогодні", – заявив Коломойський.

Проте наявність домовленостей з Тимошенко бізнесмен теж заперечує:

"Ні, ніяких взагалі. Ніяких переговорів не вів".

Він також назвав нісенітницею інформацію про начебто зустріч із Тимошенко в Ізраїлі.

"Шкода, що ви мені не подзвонили раніше, я б сфотографувався біля Женевського озера на фонтані в реальному часі, і ви б зрозуміли, наскільки це смішно".

Коломойський та Ігор Суркіс через офшорні компанії володіють 82,157% акцій телеканалу "1+1".

Теми: Коломойський вибори Порошенко Тимошенко
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