Коломойский сказал, кого поддержит на президентских выборах

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявляет, что не будет поддерживать на предстоящих президентских выборах действующего главу государства Петра Порошенко.



Об этом он сказал в интервью программе "Схемы", записанном 11 апреля по телефону, и которое "Радио Свобода" обнародовало 17 апреля.



На вопрос, кто будет поддерживать на президентских выборах Коломойский отметил следующее:



"Любого достойного кандидата, кроме Порошенко".



Олигарх утверждает, что пока не имеет никаких договоренностей с кем-то из кандидатов.



"Нет, ни с кем нет. А я и кандидатов пока не видел. Ну, кроме одного известного... Тимошенко. Я считаю, что это фаворит президентской гонки уже сегодня", - заявил Коломойский.



Однако наличие договоренностей с Тимошенко бизнесмен тоже отрицает:



"Нет, никаких вообще. Никаких переговоров не вел".



Он также назвал чушью информацию о якобы встрече с Тимошенко в Израиле.



"Жаль, что вы мне не позвонили раньше, я бы сфотографировался у Женевского озера на фонтане в реальном времени, и вы бы поняли, насколько это смешно".

Коломойский и Игорь Суркис через оффшорные компании обладают 82,157% акций телеканала "1+1".