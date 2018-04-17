Коломойский сказал, кого поддержит на президентских выборах

11958 просмотров
Вторник, 17 апреля 2018, 12:44

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявляет, что не будет поддерживать на предстоящих президентских выборах действующего главу государства Петра Порошенко.

Об этом он сказал в интервью программе "Схемы", записанном 11 апреля по телефону, и которое "Радио Свобода" обнародовало 17 апреля.

На вопрос, кто будет поддерживать на президентских выборах Коломойский отметил следующее:

"Любого достойного кандидата, кроме Порошенко".

Олигарх утверждает, что пока не имеет никаких договоренностей с кем-то из кандидатов.

"Нет, ни с кем нет. А я и кандидатов пока не видел. Ну, кроме одного известного... Тимошенко. Я считаю, что это фаворит президентской гонки уже сегодня", - заявил Коломойский.

Однако наличие договоренностей с Тимошенко бизнесмен тоже отрицает:

"Нет, никаких вообще. Никаких переговоров не вел".

Он также назвал чушью информацию о якобы встрече с Тимошенко в Израиле.

"Жаль, что вы мне не позвонили раньше, я бы сфотографировался у Женевского озера на фонтане в реальном времени, и вы бы поняли, насколько это смешно".

Коломойский и Игорь Суркис через оффшорные компании обладают 82,157% акций телеканала "1+1".

Темы: Коломойский виборы Порошенко Тимошенко
powered by lun.ua
По теме
"Схемы" рассказали о тайной встрече Коломойского, Боголюбова и Ложкина 12 апреля 2018, 23:03
Аваков о Коломойском: У нас интересные разговоры, если кто-нибудь слушает 4 апреля 2018, 12:53
СМИ: Коломойский и Тарута устраивали фейковые слушания по поводу НБУ в подвале Капитолия 28 марта 2018, 02:38
Все новости
Главные новости
Соратник Порошенко потратил миллион гривен на свадебные декорации в Италии
OCCRP считает, что к убийству Шеремета причастна украинская власть
Коломойский сказал, кого поддержит на президентских выборах
Суд ЕС: Польша нарушила законы Евросоюза, вырубая Беловежскую пущу
Все новости
афиша

7 главных событий CANactions

Опыт

Мужчины – о том, как изменилась их жизнь с рождением ребенка