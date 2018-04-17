У неділю у центрі Києва обмежать рух через півмарафон

Київська адміністрація вирішила обмежити рух усіх видів транспорту у центрі столиці 22 квітня у зв’язку з проведенням 8-го Київського міжнародного пів марафону.

Про це повідомляє прес-служба міської влади.

Рух обмежать з 8:00 до 14:00 22 квітня за маршрутом марафону: Контрактова площа – вулиця Петра Сагайдачного – Боричів узвіз – вулиця Набережно-Хрещатицька – Набережне шосе – Гаванській міст – вулиця Набережно-Рибальська – міст Північний – вулиця Труханівська – Парковий міст – Набережне шосе – вулиця Набережно-Хрещатицька – Боричів узвіз – вулиця Петра Сагайдачного – Контрактова площа.

Крім того, з 5:00 21 квітня до 22:00 22 квітня обмежать рух на Контрактовій площі для монтажу та демонтажу сцени та спеціальних конструкцій.



Півмарафон "8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon" проходитиме з 9:00 до 14:00 22 квітня.