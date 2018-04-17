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В воскресенье в центре Киева ограничат движение из-за полумарафона

Вторник, 17 апреля 2018, 13:11

Киевская администрация решила ограничить движение всех видов транспорта в центре столицы 22 апреля в связи с проведением 8-го Киевского международного полумарафона.

Об этом сообщает пресс-служба городской власти.

Движение ограничат с 8:00 до 14:00 22 апреля по маршруту марафона: Контрактовая площадь – улица Петра Сагайдачного – Боричев спуск – улица Набережно-Крещатицкая – Набережное шоссе – Гаванский мост – улица Набережно-Рыбальская – мост Северный – улица Трухановская – Парковый мост – Набережное шоссе – улица Набережно-Крещатицкая – Боричев спуск – улица Петра Сагайдачного – Контрактовая площадь. 

 

Кроме того, с 5:00 21 апреля до 22:00 22 апреля ограничат движение на Контрактовой площади для монтажа и демонтажа сцены и специальных конструкций.

Полумарафон "8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon" будет проходить с 9:00 до 14:00 22 апреля.

Украинская правда
Темы: Киевтранспорт
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