В воскресенье в центре Киева ограничат движение из-за полумарафона

Киевская администрация решила ограничить движение всех видов транспорта в центре столицы 22 апреля в связи с проведением 8-го Киевского международного полумарафона.

Об этом сообщает пресс-служба городской власти.

Движение ограничат с 8:00 до 14:00 22 апреля по маршруту марафона: Контрактовая площадь – улица Петра Сагайдачного – Боричев спуск – улица Набережно-Крещатицкая – Набережное шоссе – Гаванский мост – улица Набережно-Рыбальская – мост Северный – улица Трухановская – Парковый мост – Набережное шоссе – улица Набережно-Крещатицкая – Боричев спуск – улица Петра Сагайдачного – Контрактовая площадь.

Кроме того, с 5:00 21 апреля до 22:00 22 апреля ограничат движение на Контрактовой площади для монтажа и демонтажа сцены и специальных конструкций.

Полумарафон "8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon" будет проходить с 9:00 до 14:00 22 апреля.