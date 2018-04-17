У зоні АТО отримала пораненння військова медсестра – штаб

Внаслідок ворожих обстрілів 16 квітня загинув один український військовий, ще 4 постраждали, в тому числі отримала поранення медсестра.

Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк на брифінгу у вівторок.

"На превеликий жаль, внаслідок ворожих обстрілів загинув один наш військовослужбовець, 1997 року народження", – сказав він.

"Окрім цього, внаслідок ворожих обстрілів отримали поранення троє військовослужбовців, ще один наш захисник отримав бойове травмування. Їх усіх доставлено до військових госпіталів. Стан здоров’я двох військовослужбовців – важкий, одного – середньої важкості", – додав Гуцуляк

Він зазначив, що за уточненими даними, серед поранених внаслідок ворожих обстрілів українських військових – одна жінка-військовослужбовець, яка виконує завдання на посаді медсестра-анестезіолог. Її також евакуйовано до медичного закладу. Стан її здоров’я – задовільний.

"Окрім цього, внаслідок застосування противником лазерного пристрою, один військовослужбовець отримав бойове травмування – ураження ока. Його евакуйовано до медичного закладу, де встановлено діагноз: променева офтальмія. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний", – сказав речник АТО.