Из-за обстрелов боевиков в зоне АТО ранена военная медсестра – штаб

Вследствие вражеских обстрелов 16 апреля погиб один украинский военный, еще 4 пострадали, в том числе получила ранения медсестра.



Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге во вторник.



"К большому сожалению, в результате вражеских обстрелов погиб один наш военнослужащий, 1997 года рождения", - сказал он.



"Кроме этого, в результате вражеских обстрелов получили ранения трое военнослужащих, еще один наш защитник получил боевое травмирования. Их всех доставили в военные госпитали. Состояние здоровья двух военнослужащих - тяжелое, одного - средней тяжести", - добавил Гуцуляк



Он отметил, что по уточненным данным, среди раненых в результате вражеских обстрелов украинских военных - одна женщина-военнослужащий, которая выполняет задачи в должности медсестра-анестезиолог. Ее также эвакуировали в медицинское учреждение. Состояние ее здоровья - удовлетворительное.



"Кроме этого, в результате применения противником лазера, один военнослужащий получил боевую травму - поражение глаза. Он был эвакуирован в медицинское учреждение, где ему установили диагноз: лучевая офтальмия. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное", - сказал спикер АТО.