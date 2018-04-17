Из-за обстрелов боевиков в зоне АТО ранена военная медсестра – штаб

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Вторник, 17 апреля 2018, 13:14

Вследствие вражеских обстрелов 16 апреля погиб один украинский военный, еще 4 пострадали, в том числе получила ранения медсестра.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге во вторник.

"К большому сожалению, в результате вражеских обстрелов погиб один наш военнослужащий, 1997 года рождения", - сказал он.

"Кроме этого, в результате вражеских обстрелов получили ранения трое военнослужащих, еще один наш защитник получил боевое травмирования. Их всех доставили в военные госпитали. Состояние здоровья двух военнослужащих - тяжелое, одного - средней тяжести", - добавил Гуцуляк

Он отметил, что по уточненным данным, среди раненых в результате вражеских обстрелов украинских военных - одна женщина-военнослужащий, которая выполняет задачи в должности медсестра-анестезиолог. Ее также эвакуировали в медицинское учреждение. Состояние ее здоровья - удовлетворительное.

"Кроме этого, в результате применения противником лазера, один военнослужащий получил боевую травму - поражение глаза. Он был эвакуирован в медицинское учреждение, где ему установили диагноз: лучевая офтальмия. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное", - сказал спикер АТО.

Валентина Романенко, УП
Темы: АТО
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