Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за обстрелов боевиков в зоне АТО ранена военная медсестра – штаб

Вторник, 17 апреля 2018, 13:14

Вследствие вражеских обстрелов 16 апреля погиб один украинский военный, еще 4 пострадали, в том числе получила ранения медсестра.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге во вторник.

"К большому сожалению, в результате вражеских обстрелов погиб один наш военнослужащий, 1997 года рождения", - сказал он.

"Кроме этого, в результате вражеских обстрелов получили ранения трое военнослужащих, еще один наш защитник получил боевое травмирования. Их всех доставили в военные госпитали. Состояние здоровья двух военнослужащих - тяжелое, одного - средней тяжести", - добавил Гуцуляк

Он отметил, что по уточненным данным, среди раненых в результате вражеских обстрелов украинских военных - одна женщина-военнослужащий, которая выполняет задачи в должности медсестра-анестезиолог. Ее также эвакуировали в медицинское учреждение. Состояние ее здоровья - удовлетворительное.

"Кроме этого, в результате применения противником лазера, один военнослужащий получил боевую травму - поражение глаза. Он был эвакуирован в медицинское учреждение, где ему установили диагноз: лучевая офтальмия. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное", - сказал спикер АТО.

Валентина Романенко, УП
Темы: АТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: