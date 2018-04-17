Порошенко покликав до себе лідерів фракцій. Можлива заява

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Вівторок, 17 квітня 2018, 14:24

Президент Петро Порошенко у вівторок запросив до себе керівників парламентських фракцій.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

Зустріч призначена на 14.30.

При цьому, наразі не відомо, яке питання має намір обговорити глава держави. До Адміністрації президента прибули представник фракції "Самопоміч" Оксана Сироїд, лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, "радикал" Олег Ляшко, представник "Батьківщини" Сергій Соболєв.

Як розповів журналістам на вході в АП глава фракції "Самопоміч" Олег Березюк, запрошення від президента надійшло у вівторок вранці.

"Близько 9 ранку подзвонили зі служби президента і запросили. На моє питання, яка тема розмови, на жаль, відповіді не дали", - сказав Березюк.

У той же час, за даними джерела агентства "Інтерфакс-Україна", за підсумками зустрічі очікується заява Порошенка.

Роман Романюк, Валентина Романенко, УП
Теми: Порошенко Верховна Рада
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