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Порошенко позвал к себе лидеров фракций. Возможно заявление

Вторник, 17 апреля 2018, 14:24

Президент Петр Порошенко во вторник пригласил к себе руководителей парламентских фракций.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

Встреча назначена на 14.30.

При этом, пока не известно, вопрос намерен обсудить глава государства. В Администрацию президента уже прибыли представитель фракции "Самопомич" Оксана Сыроид, лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, "радикал" Олег Ляшко, представитель "Батькивщины" Сергей Соболев.

Как рассказал журналистам на входе в АП глава фракции "Самопомич" Олег Березюк, приглашение от президента поступило во вторник утром.

"Около 9 утра позвонили из службы президента и пригласили. На мой вопрос, какая тема разговора, к сожалению, ответа не дали", - сказал Березюк.

В то же время, по данным источника агентства "Интерфакс-Украина", по итогам встречи ожидается заявление Порошенко.

Роман Романюк, Валентина Романенко, УП

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Темы: ПорошенкоВерховная Рада
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