Порошенко позвал к себе лидеров фракций. Возможно заявление

Президент Петр Порошенко во вторник пригласил к себе руководителей парламентских фракций.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".



Встреча назначена на 14.30.



При этом, пока не известно, вопрос намерен обсудить глава государства. В Администрацию президента уже прибыли представитель фракции "Самопомич" Оксана Сыроид, лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, "радикал" Олег Ляшко, представитель "Батькивщины" Сергей Соболев.

Как рассказал журналистам на входе в АП глава фракции "Самопомич" Олег Березюк, приглашение от президента поступило во вторник утром.



"Около 9 утра позвонили из службы президента и пригласили. На мой вопрос, какая тема разговора, к сожалению, ответа не дали", - сказал Березюк.

В то же время, по данным источника агентства "Интерфакс-Украина", по итогам встречи ожидается заявление Порошенко.