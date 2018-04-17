Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Черкасах чоловік із ножем зайшов до відділку і кинувся на поліцейських

Вівторок, 17 квітня 2018, 15:43

Житель Черкас, який прийшов до міськвідділу поліції зі зверненням, зненацька напав з ножем на поліцейських.

Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Черкаській області.

"До Черкаського відділу поліції звернувся 53-річний місцевий житель з приводу зустрічі з дільничним офіцером поліції. Під час перебування на території відділу чоловік зненацька напав на поліцейського та завдав йому ножового поранення в спину. Під час його затримання зловмисник наніс ножові поранення ще двом правоохоронцям", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нападника затримано, а поліцейських доставлено до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 348 ККУ (посягання на життя працівника правоохоронного органу). За вчинене нападнику загрожує максимальний строк покарання – довічне позбавлення волі.

Українська правда
Теми: поліціянадзвичайна подіяЧеркаси
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
поліція
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Що повинен зробити Вигівський на посаді голови Національної поліції
В офісі на Печерську чоловік відкрив стрілянину і поранив працівника охоронної фірми − поліція
Останні новини
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:05
У грудні українці вже побили два рекорди споживання електроенергії
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:55
Світові продажі електромобілів у листопаді досягли нового рекорду
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
18:50
Справа Сенниченка: НАБУ оголосило підозру віцепрезиденту "Укрнафти" Кудіну
18:46
У США звільнили гендиректора компанії-видавця після скандалу з вигаданими авторами
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
Усі новини...
Реклама: