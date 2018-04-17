У Черкасах чоловік із ножем зайшов до відділку і кинувся на поліцейських

Житель Черкас, який прийшов до міськвідділу поліції зі зверненням, зненацька напав з ножем на поліцейських.

Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Черкаській області.

"До Черкаського відділу поліції звернувся 53-річний місцевий житель з приводу зустрічі з дільничним офіцером поліції. Під час перебування на території відділу чоловік зненацька напав на поліцейського та завдав йому ножового поранення в спину. Під час його затримання зловмисник наніс ножові поранення ще двом правоохоронцям", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нападника затримано, а поліцейських доставлено до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 348 ККУ (посягання на життя працівника правоохоронного органу). За вчинене нападнику загрожує максимальний строк покарання – довічне позбавлення волі.