В Черкассах мужчина с ножом зашел в отделение и бросился на полицейских

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Вторник, 17 апреля 2018, 15:43

Житель Черкасс, который пришел в горотдел полиции с обращением, неожиданно напал с ножом на полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Черкасской области.

"В Черкасский отдел полиции обратился 53-летний местный житель по поводу встречи с участковым офицером полиции. Во время пребывания на территории отдела мужчина неожиданно напал на полицейского и нанес ему ножевое ранение в спину. Во время его задержания злоумышленник нанес ножевые ранения еще двум правоохранителям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нападавший задержан, а полицейских доставили в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). За совершенное нападающему грозит максимальный срок наказания - пожизненное лишение свободы.

Украинская правда
Темы: полиция чрезвычайное происшествие Черкассы
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