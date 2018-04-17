В Черкассах мужчина с ножом зашел в отделение и бросился на полицейских

Житель Черкасс, который пришел в горотдел полиции с обращением, неожиданно напал с ножом на полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Черкасской области.

"В Черкасский отдел полиции обратился 53-летний местный житель по поводу встречи с участковым офицером полиции. Во время пребывания на территории отдела мужчина неожиданно напал на полицейского и нанес ему ножевое ранение в спину. Во время его задержания злоумышленник нанес ножевые ранения еще двум правоохранителям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нападавший задержан, а полицейских доставили в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). За совершенное нападающему грозит максимальный срок наказания - пожизненное лишение свободы.