Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Черкассах мужчина с ножом зашел в отделение и бросился на полицейских

Вторник, 17 апреля 2018, 15:43

Житель Черкасс, который пришел в горотдел полиции с обращением, неожиданно напал с ножом на полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Черкасской области.

"В Черкасский отдел полиции обратился 53-летний местный житель по поводу встречи с участковым офицером полиции. Во время пребывания на территории отдела мужчина неожиданно напал на полицейского и нанес ему ножевое ранение в спину. Во время его задержания злоумышленник нанес ножевые ранения еще двум правоохранителям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нападавший задержан, а полицейских доставили в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). За совершенное нападающему грозит максимальный срок наказания - пожизненное лишение свободы.

Украинская правда
Темы: полициячрезвычайное происшествиеЧеркассы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
полиция
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Что должен сделать Выговский на посту главы Национальной полиции
В офисе на Печерске мужчина открыл стрельбу и ранил работника охранной фирмы − полиция
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: