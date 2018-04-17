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Найєм: Уряд відмовився від незалежної Служби фінрозслідувань

Вівторок, 17 квітня 2018, 15:53

Уряд затягує створення незалежної Служби фінансових розслідувань та не виносить законопроект на розгляд Верховоної Ради.

Про це пише народний депутат від БПП Мустафа Найєм у своєму блозі.

"Більше року тому Володимир Гройсман попросив Міністерство фінансів підготувати законопроект про Службу фінансових розслідувань, який би відповідав нашим міжнародним зобов'язанням, зокрема Меморандуму з МВФ", – зазначає нардеп.

Зокрема, він опублікував відповідь Мінфіну на депутатське звернення, в якому йдеться, що проект був схвалений урядом 22 березня 2017 року, а 29 березня – направлений на розгляд Національної ради реформ.

"Зазначу, що така процедура не передбачена жодними законами. Нацрада – виключно дорадчий орган, який не має ніяких повноважень робити ревізію актів і законопроектів Кабміну", – пише Найєм.

За його словами, Нацрада "ігнорує ініціативу уряду", адже, як повідомили в Мінфіні, вона не виносила проект на розгляд на засіданні.

У відповіді міністерства також зазначається, що там двічі подавали проект до Кабміну для внесення на розгляд Радою, а 19 березня цього року надіслали уряду лист, в якому наголошували на необхідності такого внесення.

"Що в принципі мав би робити в цій ситуації прем'єр-міністр? Очевидно, йти за своїм планом – відправити законопроект до парламенту і там відстоювати свою позицію", – пише Найєм.

Він також нагадав, що нещодавно у Раді був зареєстрований інший законопроект, який, на думку нардепа, суперечить меморандуму МВФ та не ліквідує тиск Нацполіціі, СБУ і податкової на Службу фінрозслідувань.

5 квітня президент Петро Порошенко визначив цей законопроект як невідкладний.

Детальніше про Нацбюро фінансових розслідувань читайте в статті: "Синдром завтра": чому Порошенко відклав ключові податкові реформи".

"Українська правда"
Теми: реформи
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