Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Найем: Правительство отказалось от независимой Службы финрасследований

Вторник, 17 апреля 2018, 15:53

Правительство затягивает создание независимой Службы финансовых расследований и не выносит законопроект на рассмотрение Верховоной Рады.

Об этом пишет народный депутат от БПП Мустафа Найем в своем блоге.

"Больше года назад Владимир Гройсман попросил Министерство финансов подготовить законопроект о Службе финансовых расследований, который бы соответствовал нашим международным обязательствам, в частности Меморандуму с МВФ", – отмечает нардеп.

В частности, он опубликовал ответ Минфина на депутатское обращение, в котором говорится, что проект был одобрен правительством 22 марта 2017 года, а 29 марта – направлен на рассмотрение Национального совета реформ.

"Отмечу, что такая процедура не предусмотрена никакими законами. Нацсовет – исключительно совещательный оран, который не имеет никаких полномочий делать ревизию актов и законопроектов Кабмина", – пишет Найем.

По его словам, Нацсовет "игнорирует инициативу правительства", ведь, как сообщили в Минфине, он не выносил проект на рассмотрение на заседании.

В ответе министерства также отмечается, что там дважды подавали проект в Кабмин для внесения на рассмотрение Радой, а 19 марта этого года направили правительству письмо, в котором отмечали необходимость такого внесения.

"Что по идее должен бы делать в этой ситуации премьер-министр? Очевидно, идти по своему плану – отправить законопроект в парламент и там отстаивать свою позицию", – пишет Найем.

Он также напомнил, что недавно в Раде был зарегистрирован другой законопроект, который, по мнению нардепа, противоречит меморандуму МВФ и не ликвидирует давление Нацполиции, СБУ и налоговой на Службу финрозслидувань.

5 апреля президент Петр Порошенко определил этот законопроект как неотложный.

Подробнее о Нацбюро финансовых расследований читайте в статье: "Синдром завтра": почему Порошенко отложил ключевые налоговые реформы".

"Украинская правда"
Темы: реформы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
реформы
На восстановление и реформы в Украине Швеция предусмотрела рекордную сумму
Украина движется "со скоростью света" в контексте стандартов ЕС – посол
В США настаивают, что Украина должна выполнить реформы для соответствия стандартам НАТО
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: