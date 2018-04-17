Найем: Правительство отказалось от независимой Службы финрасследований

Правительство затягивает создание независимой Службы финансовых расследований и не выносит законопроект на рассмотрение Верховоной Рады.

Об этом пишет народный депутат от БПП Мустафа Найем в своем блоге.

"Больше года назад Владимир Гройсман попросил Министерство финансов подготовить законопроект о Службе финансовых расследований, который бы соответствовал нашим международным обязательствам, в частности Меморандуму с МВФ", – отмечает нардеп.

В частности, он опубликовал ответ Минфина на депутатское обращение, в котором говорится, что проект был одобрен правительством 22 марта 2017 года, а 29 марта – направлен на рассмотрение Национального совета реформ.

"Отмечу, что такая процедура не предусмотрена никакими законами. Нацсовет – исключительно совещательный оран, который не имеет никаких полномочий делать ревизию актов и законопроектов Кабмина", – пишет Найем.

По его словам, Нацсовет "игнорирует инициативу правительства", ведь, как сообщили в Минфине, он не выносил проект на рассмотрение на заседании.

В ответе министерства также отмечается, что там дважды подавали проект в Кабмин для внесения на рассмотрение Радой, а 19 марта этого года направили правительству письмо, в котором отмечали необходимость такого внесения.

"Что по идее должен бы делать в этой ситуации премьер-министр? Очевидно, идти по своему плану – отправить законопроект в парламент и там отстаивать свою позицию", – пишет Найем.

Он также напомнил, что недавно в Раде был зарегистрирован другой законопроект, который, по мнению нардепа, противоречит меморандуму МВФ и не ликвидирует давление Нацполиции, СБУ и налоговой на Службу финрозслидувань.

5 апреля президент Петр Порошенко определил этот законопроект как неотложный.

Подробнее о Нацбюро финансовых расследований читайте в статье: "Синдром завтра": почему Порошенко отложил ключевые налоговые реформы".